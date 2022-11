„Moc si vážím letitého kamarádství s kladenskou legendou Lubomírem Čužákem Rysem. Ten mě totiž motivoval k tomuto dnešnímu vystoupení, já bych sám ještě asi chvíli s vystoupením před divák počkal, protože těch společných hodin ve zkušebně zatím moc nebylo. Dopadlo to snad ale podle ohlasů na výbornou a já se zbytečně strachoval. Kluci v kapele jsou totiž nejen milovníky skupiny Queen, ale především vynikajícími profesionálními hráči. Jsem za to moc rád a už se těším na další společné koncerty. Do Vánoc bychom se rádi ještě přestavili posluchačům v dalších hudebních klubech po České republice, “ říká frontman kapely Jaroslav Bulsara.