I když hlavní úklidový den připadl na sobotu 2. dubna 2022, žáci z „Korálku“ měli úklid rozložený do čtrnácti dnů. Vybrali si lokalitu Dlouhé Boroviny, do které chodí téměř každý den během svých pohybových aktivit. Kromě běžného odpadu objevili i několik „rarit“ včetně rotopedu, který by člověk v lese určitě nečekal. Tři místa se stany, matracemi a dekami zřejmě sloužila lidem bez domova k provizornímu přespávání a zbytek už byl běžný odpad. Plastové lahve, plechovky, jednotlivé kusy oblečení, obaly od jídla i lahve od alkoholu nejsou v této lokalitě ničím výjimečným.