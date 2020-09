Kladenský vodojem, dnes Future Tower, se ve čtvrtek 17. září 2020 poprvé otevřel školním dětem. První žáci základní školy a s nimi i zástupci měst a obcí v rámci slavnostního představení nové věže absolvovali výukový program Cesta vody pod dohledem virtuálního průvodce věží - umělé inteligence Olivea.

Exkurze dětí v kladenském vodojemu. | Foto: Středočeské vodárny

Děti se v programu zábavnou audiovizuální formou dozvěděly o výrobě vody a čištění odpadní vody. Virtuálně mohly také navštívit čistírnu, přičemž se díky nejmodernějším technologiím dostaly i na místa, která běžně nejsou přístupná. "Pro děti je to skvělý program. Poslouchat výklad v lavicích je totiž úplně něco jiného, než na vlastní oči vidět a vyzkoušet si to," svěřil se se svými dojmy starosta Slaného Martin Hrabánek ihned poté, co si sundal 3D brýle z virtuální prohlídky.