Hudbě se aktivně věnuje od třinácti let, kdy ho inspiroval koncert kapely KISS. Tehdy se začal učit hrát na kytaru. V šestnácti letech byl přijat na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde vystudoval obor Kytara rock. Už před tím věděl, že na škole učí frontman skupiny Olympic Petr Janda. Bylo jeho velkým snem se s touto hudební legendou setkat. Řeč je o kladenském kytaristovi, zpěvákovi a skladateli Jary Tauberovi.

Hned v průběhu prvního ročníku dostal Jary nabídku navštěvovat hodiny rockové legendy Petra Jandy nad rámec svého rozvrhu a od první chvíle si spolu dobře rozuměli. Jary se s Petrem spřátelil a po absolutoriu byl Jandou osloven, zda by s ním nechtěl vyrazit do USA na společné turné. To bylo úspěšné, a tak následovaly ještě společné šňůry v Austrálii, na Novém Zélandu a po roce, těsně před začátkem pandemie, opět v USA.

Jary Tauber v minulosti působil v mnoha projektech a kapelách, avšak v době turné po dalších kontinentech začal pracovat, i díky popudu Petra Jandy, také na své sólové tvorbě. Od roku 2020 tak začal Jary vydávat singly a o rok později začal pracovat na své debutové desce, kterou pojmenoval „Tolikrát“.

Jaryho debutové album Tolikrát se nahrávalo v Rooftop Studios u Ondřeje Žatkuliaka. Hudbu ke všem písním složil kladenský zpěvák Jary a rovněž se podílel také na tvorbě většiny textů, se kterými mu jinak vypomáhal rapper Abde, Patricie Fuxová nebo Lukáš Koranda.

Zdroj: Youtube

Na desce se objevuje celkem čtrnáct písní včetně čtyř duetů. Na albu hostují rapper Abde, písničkář Láska a v jedné písni si zarappoval také moderátor Tomáš Kraus. Největší pozornost však na sebe váže společný song s Petrem Jandou, ke kterému vyšel letos v lednu videoklip.

„Jsem šťastný, že mohu veřejnosti představit svou debutovou desku. Musím však vyzdvihnout jednu píseň, které si nesmírně vážím, a to je píseň TOLIKRÁT, kterou jsem nazpíval s Petrem Jandou,“ říká kladenský zpěvák Jary Tauber.

„Když jsme byli s Petrem společně poprvé v USA, vedl mě k tomu, abych se vydal na sólovou dráhu a dělal vlastní tvorbu. A tehdy mě právě poprvé napadlo, že bych chtěl mít s Petrem společnou píseň. Vím, že Petr do spolupráce nechodí jen tak s někým, takže o to více si této spolupráce cením,“ popisuje Tauber začátek své sólové dráhy.

Křest desky Tolikrát se uskuteční 20. dubna od 17:30 hodin v pražském klubu Hard Rock Café. Křtem bude provázet moderátor Tomáš Kraus a jejím vzácným kmotrem se stane Petr Janda.

Autor: Jaromír Vrána