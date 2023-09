/FOTOGALERIE/ Ve čtvrtek 14. září 2023 uplynulo 86 let od úmrtí T. G. Masaryka, prvního československého prezidenta, který se výrazně zasloužil o vznik samostatného Československa. Poslední rozloučení se konalo 21. září 1937, 140 praporů se sklonilo před rakví a nepřehlédnutelné řady vojáků, legionářů, sokolů, zástupců různých dalších spolků a občanů vzdalo poslední čest svému milovanému prezidentovi.

Ve čtvrtek 14. září 2023 uplynulo 86 let od úmrtí T. G. Masaryka, prvního československého prezidenta. | Foto: Jiří Skála a Jitka Krňanská

Rozloučit se přišli také kladenští legionáři, předseda ČsOL Kladno MUDr. Zdeněk Foustka, který byl jeho osobním přítelem. T. G. Masaryk byl pohřben na lánském hřbitově vedle své milované manželky Charlotty.

Pietní vzpomínka v Lánech začala 14. září v 10:00. Věnec položila vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Radek Hasala, předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Skopeček, za Vládu České republiky ministryně pro vědu, výzkum a inovaci Helena Langšádlová a za Ministerstvo obrany ČR vrchní ředitel Sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka. Nechyběli legionáři, sokolové zástupci dalších spolků a občané.

Za Československou obec legionářskou věnec položil tajemník Jiří Filip a Ivana Čílová, vnučka významného ruského legionáře gen. Antonína Číly. Za kladenské legionáře věnec položili Jan Malý, Jarmila Barešová, Hedvika Frýdlová a Helena Mašková.

Legionáři přicházeli k hrobu svého uctívaného prezidenta i ve vysokém věku jako např. generál Antonín Mikuláš Číla, Naposledy do Lán přijel 14. 9. 1979, to mu bylo již 96 let. Po skončení pietního aktu se členové ČsOL zastavili u Masarykovy jezdecké sochy a zavítali do lánského muzea.