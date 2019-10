Kladenští senioři se vydali za krásami naší vlasti

Členové 4. kladenské místní organizace spolku Senioři ČR se na začátku září vydali na výlet do Bečova nad Teplou a do zámku Chyše, zlatým hřebem výletu byla prohlídka expozice Relikviáře sv. Maura. Tato národní kulturní památka je opravdu obdivuhodná a zanechala v seniorech krásný pocit, co dokážou lidské ruce vytvořit, a jakou cenu pro historii tento relikviář má.

Zámek Chyše | Foto: Deník/Libor Želinský