/FOTO/ Jako velká favoritka bude postupovat do finále Zimního jezdeckého poháru 2024 v parkurovém skákání Klára Hlaváčková. Té se podařilo ukořistit druhé místo v malé túře a tu velkou vyhrála. V obou kategoriích se po třech kolech ujala vedení.

Parkurová část Zimního jezdeckého poháru měla na programu v sobotu 9. března třetí mítink. Konal se stejně jako ty předešlé v Královicích u Slaného. | Foto: Josef Malinovský

Parkurová část Zimního jezdeckého poháru měla na programu v sobotu 9. března třetí mítink. Konal se stejně jako ty předešlé v Královicích u Slaného a během dne proběhlo úctyhodných 228 startů, což je na halové závody mimořádný počet. Skákalo se tak téměř jedenáct hodin.

V malé túře na výšce 120 centimetrů nenašla přemožitele Adéla Dvoranová na sedmnáctileté klisně Balantýnka. Se ztrátou pouhých 21 setin skončila druhá Klára Hlaváčková v sedle čtrnáctiletého valacha Skip 59 a na dalších příčkách se seřadili Matouš Kořínek s Linzem a Dušan Simovski na valachovi Dickens LB. Hlaváčková, Simovski a Kořínek figurovali i na následujících třech řádcích výsledkové listiny se svými druhými koňmi.

Jelikož Adéla Dvoranová bodovala v rámci letošní zimní série poprvé, tak je zatím společně s vítězem druhého kola Tomášem Hůlkou na průběžném čtvrtém místě. „Jsem moc spokojená, jelikož jsme s kobylou vyjely na závody poprvé po dvou letech. Měla totiž úraz, takže jsme ani nepočítaly, že bychom hned při prvním startu vyhrály. Konkurence byla silná a parkury dobře postavené,“ pochvalovala si vítězka v rozhovoru pro internetovou televizi EquiTV.cz.

V Zimní jezdecké lize letos podruhé triumfovali Oranžoví tygři. Reprezentovaly je Adéla Potluková s valachem HD Bitter Sweet a Petra Tvrdíková na klisně Drakara. Oběma se podařilo dokončit s nulou na bodovém kontě, a tak neskrývaly nadšení hned po projetí cílem.

„Parkur byl super. Pro mě to bylo složité, neboť hned po jedničce se muselo jet do díry a já většinou, než se za jedničkou vzpamatuji, tak mi to trvá,“ konstatovala kapitánka týmu Adéla Potluková. „Také jsem byla ráda, že jsem první díru zvládla a pak se mi podařilo projet i díru za devítkou, takže jsem také moc spokojená. Je to úžasné, že se nám opět podařilo vyhrát,“ dodala Petra Tvrdíková.

Oranžoví tygři s 26 body vedou žebříček po třech kolech. Druzí jsou s 25 body Zlatí lvi, kteří obsadili při třetím klání stříbrnou pozici. Šedí vlci za dílčí čtvrté místo zapisovali sedm bodů a v součtu jich mají 24, což stačí na střed tabulky. O řádek lepší byly Černé pumy, a tak jejich reprezentanti jsou jistě rádi, že poskočili na průběžnou čtvrtou příčku před Bílé lišky, pro něž třetí závod nepatřil mezi ty vydařené.

Všechna družstva mají jednobodové rozestupy, a tak je nepochybně velký prostor pro další míchání pořadí. V případě rovnosti bodového skóre rozhodne finálový výsledek, proto lze očekávat napínavý vrchol této seriálové soutěže.

Ve velké túře se k celkovému triumfu přiblížila Klára Hlaváčková. Podařilo se jí vyhrát se Skipem a ani s dalšími dvěma svěřenci nechyběla v top desítce. Sice může bodovat jen s nejlépe umístěným koněm, ale s těmi dalšími takto znemožnila ve sbíraní bodů dvěma konkurentům.

Druhé místo vybojoval Matouš Kořínek s hřebcem Linz 1 a třetí byl Václav Studnička na klisně Bonie 5. Všichni tři postoupili do rozeskakování opakovaně. Hlaváčková se na klisně Machare Bono zařadila na čtvrtý řádek výsledkové listiny, Studnička ve dvojici s valachem Useful-H byl pátý a šestý pro změnu Kořínek na hřebci Cortydor. Sedmým umístěným účastníkem rozeskakování byl Lukáš Sojka s valachem Zacharias Alststream.

Před finále velké túry vede Klára Hlaváčková s 18 body, o bod méně má Linda Portychová, jež se ovšem na březen přesunula do Španělska, a tudíž do dalších bojů v Královicích nezasáhne. O celkové druhé místo zabojuje Matouš Kořínek, na jehož kontě je 15 bodů.

K dosavadním 14 tentokrát žádný nepřidala Kateřina Mestenhauserová a je aktuálně čtvrtá. Nejhorší výsledek v tabulce škrtali díky trojnásobné účasti v letošním seriálu Jan Studnička a Lukáš Sojka. Ti jsou s 12 a 11 body na pátém a šestém řádku. O ten šestý se Sojka dělí s Miloslavem Příhodou.

Finále parkurové části Zimního jezdeckého poháru proběhne v Královicích u Slaného v sobotu 23. března. V neděli pak budou následovat spřežení, ale vozataje čeká ještě týden před tím čtvrtá kvalifikace v Brně. Podrobnosti najdou zájemci na stránkách www.jezdeckypohar.cz.