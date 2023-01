Soutěžní úkol zněl: osazení střešního okna, následná pokládka a zapravení hladké krytiny spojované na dvojitou drážku. Plechová krytina byla zhotovena z hliníkového plechu, který do soutěže dodal hlavní sponzor - společnost PREFA Aluminiumprodukte. Na zhotovení soutěžního díla byl vyčleněn celkový čas necelých 9 hodin.

Provedení jednotlivých klempířských detailů, dodržení správných technologických postupů, BOZP a čistoty práce, to vše sledovala v průběhu celého soutěžního dne hodnotící komise, složená ze zástupců hlavního sponzora, zástupce Cechu Klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky a zástupce z řad odborníků z praxe. Komise si v průběhu celého dne pečlivě poznamenávala hodnocení každého soutěžního modelu. Soutěžní den byl zakončen v 18: 45 hodin. Po večeři byl pro soutěžící a jejich doprovod připraven bowling ve sportovní hale města Stochova.

Letošní ročník soutěže byl ročníkem se zahraniční účastí. Letos poprvé se soutěže zúčastnili i žáci z rakouské partnerské školy z Mistelbachu. Pro učitele odborného výcviku a zahraniční hosty byl přichystán doprovodný program: návštěva Lánské obory a prohlídka malého regionálního pivovaru Máša v obci Řevničov.

Soutěž pokračovala a vrcholila druhým dnem, kdy byl na programu soutěže teoretický test, skládající se z 25 otázek, na které odpovídali žáci jako družstvo. Otázky byly vygenerovány náhodně počítačem a na jejich zodpovězení měli soutěžící 25 minut. Po skončení testu se žáci odebrali zpět k soutěžním maketám, kde na ně již čekala hodnotící komise, která soutěžícím sdělila nedostatky, kterých se při realizaci díla dopouštěli. Po vyslechnutí hodnocení komise následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, které proběhlo ve školní jídelně.

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže přivítala ředitelka školy Jaroslava Pichová všechny hosty, kteří přijali pozvání. Za Středočeský kraj vedoucí odboru školství Středočeského kraje Ingrid Vavřínkovou, dále zástupce města Stochova pana Romana Foršta a Roberta Filipa. Dále přivítala přítomné z řad sponzorů. Po přivítání následovalo zhodnocení celého průběhu soutěže ze strany paní ředitelky a členů hodnotící komise.

A mohl nastat kýžený okamžik – vyhlášení výsledků. Jako první byly vyhlášeny výsledky v zahraniční kategorii – zde se na prvním místě umístili zástupci ze školy z Mistelbachu, kteří si ze soutěže odvezli hodnotné ceny. Po zahraniční kategorii vyhlásila ředitelka školy postupně mužstva na pátém až prvním místě v kategorii českých škol. Všichni zúčastnění si odnesli pěkné ceny od našich sponzorů.

Na závěr ředitelka školy Jaroslava Pichová poděkovala ještě jednou všem soutěžícím za jejich píli a nasazení, se kterým se soutěžního úkolu zhostili, poděkovala všem učitelům odborného výcviku za přípravu žáků a v neposlední řadě všem sponzorům, bez jejichž podpory by se soutěž obtížně realizovala a pozvala všechny přítomné na raut, který přichystalo středisko gastronomických služeb naší školy.

A jak celé soutěžní klání dopadlo? Na prvním místě se umístilo soutěžní družstvo Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 s celkovým počtem 168,25 bodu. Stříbrnou příčku obsadili soutěžící ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338. Bronzová příčka patřila pro letošní rok domácí mužstvu, které reprezentovali Pavel Štěpánek a Matěj Šámal. Pomyslnou bramborovou medaili a čtvrté místo získali žáci ze Střední školy stavební Jihlava. Pátou příčku osadilo družstvo ze Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1.

Vítěz regionální kola postoupí společně s dalšími družstvy do celorepublikového kola, které se bude konat na přelomu měsíců únor a březen na brněnském výstavišti. Soutěž je zařazena do Přehlídky „České ručičky“, a proto nejlepší klempířský učeň obdrží „Zlatou plaketu českých ručiček“. Držte s námi palce všem postupujícím do celostátního kola.

Všem soutěžícím blahopřejeme a těšíme se na další, v pořadí již 25. ročník soutěže, opět u nás ve Stochově.

Pořadí kategorie- zahraniční družstva

1. LBS Mistelbach



Pořadí Kategorie - region Čechy

1. Střední odborné učiliště stavební, Plzeň Borská 55

2. Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338

3. Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

4. Střední škola stavební Jihlava

5. Střední odborná škola stavební a zahradnická Praha 9, Učňovská 1

Autor: SŠSŘ Stochov

