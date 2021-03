Trio Kolektivní Halucinace vydává autentickou nahrávku o labyrintu současnosti. Třetí řadové album nu-folkových alternativců pojmenované Reality pojednává o kulisách dnešní zvláštní doby. Kladenská kapela loví v širokém hudebním spektru od akustické balady přes ambientní nálady až k experimentální elektronice, díky čemuž její písně zasáhnou člověka jako šíp.

Kladenská skupina Kolektivní Halucinace. | Foto: Anna Baštýřová

Kolektivní Halucinace nahrála písně o současnosti, ve které neexistuje sdílená realita, ale jen řada bublin oddělených vysokou zdí neporozumění. „Je to jako situace, kdy zvědavě klepete na zavřené dveře, ty se pootevřou a škvírou slyšíte podivné, děsivé zvuky, ale není nic vidět, za dveřmi je tma. Co uděláte? Pomalu dveře zavřete, otočíte se a po špičkách se vracíte zpět. I pouhá otázka 'co je za dveřmi' je tak zneklidňující, že si ji raději ani nepokládáte," přibližuje jedno z témat nahrávky zpěvák a kytarista Jakub Mühlfeit.