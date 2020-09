Labyrint slaví třicáté narozeniny a Den dětí

Čtenář reportér





Slavit Den dětí v září? No a? Kvůli koronavirové karanténě letos Labyrint Kladno přesunul oslavy tohoto svátku na sobotu 19. září. „Není totiž důležité datum oslav, je důležité si uvědomit, že svět se sice mění, ale my stále musíme vytvářet bezpečný prostor pro děti, pro jejich bezstarostnou hru, pro jejich zážitky, poznávání a rozvoj,“ řekla ředitelka Labyrintu Blanka Bendlová. V sobotu oslaví i 30 let své existence sám Labyrint, středisko volného času, vzdělávání a služeb, a tak vznikla akce 30. narozeniny aneb Den dětí s Labyrintem.

Připraven je také narozeninový dort. | Foto: Labyrint Kladno