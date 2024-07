Ladislav Smoljak je čestným předsedou Nadačního fondu Slunce pro všechny in memoriam.

Na počátku byl nápad Blanky Dvořákové a rodičů postižených dětí na prahu dospělosti. Společně dali vzniknout projektu, jehož cílem bylo ještě větší zapojení lidí se zdravotním omezením a seniorů do aktivního života. Právě na podporu aktivizačních služeb se můžete zapojit do charitativní aukce.Centrum služeb Slunce všem z Unhoště slaví v letošním roce již 20 let od svého vzniku.

Za dobu svého fungování poskytlo služby stovkám hendikepovaných dospělých a seniorům v ambulantních, terénních, pobytových a poradenských službách. Dnes poskytuje 11 sociálních služeb včetně domova pro osoby s mentálním postižením a chráněné pekárny a kavárny Slunce v Unhošti, ve které našli pracovní uplatnění lidé s hendikepy. Ti se nejenže podílejí na pečení dobrot, ale zároveň vás i obslouží.

Zakladatelka centra Blanka Dvořáková říká: „K našim klientům patří lidé se speciálními potřebami, tak i senioři a rodiny s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci. Centrum jim poskytuje odbornou péči, uživatelům nabízí pracovní terapie během kterých například vyrábí dárkové předměty, věnce, mýdla, dekorace a další pěkné věci k prodeji.“

Právě tyto výrobky a obrazy si budete moci v září prohlédnout a zakoupit na výstavě v unhošťském Melicharově muzeu.Centrum je od svého začátku multifunkčním zařízením, které navazuje na školu Slunce a poskytuje pracovní a terapeutický program pro hendikepované dospělé, klubovou činnost pro seniory a rodiče s dětmi a také služby pro širokou veřejnost.

close info Zdroj: se souhlasem Blanky Dvořákové zoom_in Ladislav Smoljak je čestným předsedou Nadačního fondu Slunce pro všechny in memoriam.

Jedním z významných podporovatelů v úplných začátcích Slunce byl pan Ladislav Smoljak, který pravidelně do Slunce jezdil a trávil s klienty nejedno odpoledne. "Až do svého skonu v kladenské nemocnici dne 6. června 2010 byl výraznou morální podporou celého Slunce. Věřil myšlenci pomoci lidem s hendikepy. A my na našeho Ládíka často vzpomínáme," přibližuje Blanka Dvořáková.

Každoročně se zástupci Slunce scházejí se Smoljakovými kolegy z Divadla Járy Cimrmana u jeho hrobu a společně na cimrmanovskou legendu vzpomínají. Ve Slunci si velice považují toho, že i po Smoljakově smrti spolupráce s divadlem trvá. Štafetu převzal pan Marek Šimon, který také pomohl s aukcí spojenou se Smoljakovým jménem. Ta probíhá až do 7. července a vydražit si můžete vstupenky do Divadla Járy Cimrmana, herci divadla podepsaný cimrmanovský kalendář nebo původní kostým z Cimrmanovy hry.

Bližší informace o charitativní aukci najdete na Facebookové stránce Slunce, nebo na jejich webu www.slunce.info. Výtěžek aukce podpoří aktivizační služby uživatelů. Právě to podporoval i Ladislav Smoljak - maximální možnou integraci lidí s hendikepem do společnosti a jejich přiblížení se co nejvíce běžnému způsobu života. Právě tuto myšlenku Centrum služeb Slunce všem ztělesňuje.