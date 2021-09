Otázek bylo mnoho a atmosféra byla úžasná. Na závěr se pan režisér s přítomnými fotil a poté se rozloučil. Byl to pro všechny velký zážitek, který se už asi nebude nikdy opakovat, aby film, který promítáme, uvedl sám režisér a po filmu vedl tak dlouhou besedu. Jsme rádi, že se toto vše povedlo zařídit.

Po filmu se ujal mikrofonu a začala beseda, která trvala přes hodinu. Lidé se ptali na to, jaké bylo natáčení s pejsky, kolik pejsků bylo v jednom ze záběrů v českém středohoří – bylo jich přes 250. Role Gumpa se ujali celkem 4 psí herci, při natáčení se střídali. Nikdy pejskovi nebylo ublíženo, všechna krev, která byla na záběru, byla ve skutečnosti rybízová marmeláda.

Park za obecním úřadem se brzy zaplnil do posledního místečka, od 18,30 hodin hrál na kytaru mladý hudebník Květoslav Ševčík. Po 20. hodině film Gump - pes, který naučil lidi žít uvedl sám režisér a kameraman F. A. Brabec, který nás v Knovízi navštívil a zůstal po celou dobu promítání.

