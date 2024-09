Režisér Jiří Mádl ve svém nejambicióznějším filmu odtajňuje skutečné dobové události v uhrančivém špionážním thrilleru o důležitosti rodiny, o boji za svobodu a o jedné nahrávce, která může změnit běh dějin. V proslulé Redakci mezinárodního života Československého rozhlasu působí pod vedením Milana Weinera odvážní novináři, celebrity své doby, jejichž plakáty zdobí zdi mnohých domácností.

close info Zdroj: Jiří Leisch zoom_in Snímek Vlny.

Mezi tehdejší žurnalistické ikony Jiřího Dienstbiera, Věru Šťovíčkovou či Luboše Dobrovského se dostává mladík Tomáš. Vlastně tak trochu omylem, místo v redakci bylo snem jeho mladšího bratra Pavla. Tomáš se dosud staral hlavně o to, aby byli oba v bezpečí. Netuší však, že místní redaktoři jsou v hledáčku tajných služeb.

Ty se o činnost v redakci začnou zajímat o to víc, když se objeví nahrávka, jejíž odvysílání by mohlo změnit osudy mnohých. Čas se krátí, napětí narůstá, je třeba jednat. Stane se Tomáš jedním z těch, kdo se zapíší do historie, nebo bude chránit nezletilého sourozence, to poslední, co po smrti rodičů zbylo z rodiny?

Jak je tento rok zvykem v sobotu se promítají alternativní filmy, které v programech kin v blízkém ani dalekém okolí nenajdete. Tím posledním, který v Tuchlovicích tento rok diváci uvidí, je povedená islandská komedie Létání pro začátečníky.

close info Zdroj: Jiří Leisch zoom_in Létání pro začátečníky.

Film sleduje skupinku odvážlivců, kteří se rozhodli svému strachu čelit svého strachu z létání za pomoci špičkového kurzu. Závěr kurzu v podobě neplánovaného letu na Island a nouzového přistání je však pro nesourodou skupinu účastníků jen prvním z mnoha humorných překážek, kterým musí na své cestě čelit. Severská turbulentní komedie odhaluje ty nejbláznivější lidské vlastnosti, které se ukážou vždy, když se to člověku nejméně hodí.