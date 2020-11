Soutěžní videonahrávky hodnotily dvě nezávislé poroty. Prvních devět porotců muselo vybrat 14 písniček ze sta osmi a poslat je do finále. Ve finálové porotě pak zasedli známí muzikanti z folk a country oblasti: Pavel Žalman, Pavlína Jíšová, Petr Kocman, Míša Leicht, Roman Horký, Samson Lenk, Petr Bende, Slávek Janoušek a Voxel.

Při online předávání cen tvůrci akce přidali k představeným písničkám i potlesk z krásného lesního divadla v Řevnicích, natočený v minulých ročnících, kde by se měl konat i příští 55. ročník legendární Porty. Nikdo z osmi oceněných skupin a interpretů do poslední chvíle nevěděl, jak se umístili a tak to pro mnohé bylo velké online překvapení.

Porta se stále ještě nevzdává možnosti, že se v tomto roce uskuteční koncert Porty, i když bez diváků. Na něm má vystoupit Robert Křesťan, Pavel Žalman Lohonka, Zelenáči a pochopitelně i první tři vítězové ePorty.

Změna systému soutěže i hlasování umožnila, aby se soutěžní kapely a jejich písničky představily v našich partnerských rádiích, kde byly představeny jednotlivě, nebo jako součást celého pořadu o ePortě. A to je pro nové písničky často problematické.

Ve spolupráci s Českým rozhlasem region, proběhlo i SMS hlasování diváků. Ti měli možnost shlédnout 14 finalistů na webu Porty a dát jim svůj hlas.

Bylo předáno osm cen a vítězka si odnáší, tak jako již desítku let Porty v Řevnicích, také pozvání na Portu 2021, nahrávání ve studiu Chevaliere Helenky Rytířové a čeká ji medailonek na Country rádiu.

Výsledky ePorty 2020:



1. místo ePorty 2020 - Kristína Dlouhá

2. místo ePorta - D.N.A.Brno

3. místo ePorta - Faux Pase Fonet



Nejlepší písnička ePorty 2020 - Písnička o cestě - Petr Melda Meluzín



Cena diváků SMS hlasování - Faux Pase Fonet



Cena Obce spisovatelů za nejlepší text - Než - Mija Peterková – ( Lee Banda)



Cena Country rádia - Radim Flender



Cena ČRO Olomouc – Humenečko



Cena produkční skupiny PSM - 4 zdi



Cena SAI – Špunt



Online předávání zde

Autor: Jirka Vondráček