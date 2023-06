/FOTOGALERIE, VIDEO/ „Všichni máme stejný cíl a sen a hudba je pro nás vším,“ říkají mladí hudebníci z kapely Feeling. Ta je jedním z účastníků letošní Středočeské Skutečné ligy – největší tuzemské soutěže pro neprofesionální rockové kapely. Klání začalo již tuto neděli 28. května prvním základním kolem, které se odehrálo v areálu muzea v Jílovém u Prahy. Další akce na sebe nenechá dlouho čekat další soutěžní koncerty se uskuteční v neděli 4. června v Hořovicích a 11. června v Kutné Hoře.

Semifinále se pak odehrají 10. září v Hořovicích a 24. září v Jílovém. Letošní soutěž vyvrcholí finálovým koncertem, opět zdarma otevřeným pro veřejnost, v kladenském kulturním domě, a to 19. listopadu. | Foto: Skutečná liga

Kapacita 30 kapel v soutěži se v letošní registraci rychle zaplnila. Součástí soutěže je i kategorie „Junior“ do 19 let. „Letos poprvé mohou junioři hrát i neautorskou tvorbu, tím jsme chtěli přilákat více kapel ze základních uměleckých škol a mám obrovskou radost, že se to povedlo. Soutěžit bude letos hned pět juniorských uskupení z různých koutů středních Čech,“ uvádí zakladatel a ředitel soutěže Lukáš Fousek, který je hudebním fandou do roztrhání těla i duše.

Na prvním koncertě vystoupily před porotou a veřejností společně kapely Mosquitoes at 5 AM, Rollba, INÊS, eNDee, Čihy, Sorta, Memento a Přísun Povolen. Jedinými podmínkami účasti v soutěži zůstávají, aby byly kapely ze středních Čech, neměly hudbu jako hlavní zdroj svých finančních příjmů, měly repertoár složený z vlastní autorské tvorby v rockových mantinelech a byly schopny zvládnout živé hraní.

Jako jediná soutěž v České republice umožňuje totiž Skutečná liga vzájemné měření sil hudebníků bez nutnosti zasílat demo nahrávku, jejíž pořízení stojí nemálo finančních prostředků a která neumožňuje objektivní a spravedlivé posouzení kvality hudebního uskupení.

Zdroj: Youtube

Již čtvrtým rokem spolupracuje prestižní klání se Středočeským krajem a záštitu nad Středočeskou Skutečnou ligou 2023 opět převzala jeho hejtmanka Petra Pecková a Asociace krajů ČR.

Na koncertech budou také pořízeny videonahrávky z vystoupení jednotlivých skupin a zveřejněny na webových stránkách projektu i Středočeského kraje, kde se navíc uskuteční online hlasování o nejoblíbenější kapelu veřejnosti,“ podotkl krajský radní pro oblast kultury a památkové péče Václav Švenda s tím, že medailonky všech soutěžních kapel 18. ročníku soutěže najdou zájemci na webu skutecnaliga.cz.

Semifinále se pak odehrají 10. září v Hořovicích a 24. září v Jílovém. Letošní soutěž vyvrcholí finálovým koncertem, opět zdarma otevřeným pro veřejnost, v kladenském kulturním domě, a to 19. listopadu.

Vila Bellevue má stále naději, demolice byla odsunuta. Záchrana je ale nejistá

Kapely ze Skutečné ligy můžete letos také vidět a slyšet na slovenských TOP festu a Cibula festu, své stage má soutěž také na největším českém festivalu Votvírák v Milovicích, dále na Mostecké slavnosti 23 či na jihočeském Open Air Music fest Přeštěnice. Již 10. rokem se rovněž konají po České republice koncerty Best of Skutečná liga. Všechny koncerty kapel Skutečné ligy najdete na webu skutecnaliga.cz/koncerty.

Skutečná liga