Přední čeští umělci se spojili s organizátory festivalu United Islands of Prague a ve spolupráci s McDonald’s natočili 15 hravých písniček, které jsou určené jak pro malé, tak i velké posluchače. Výtěžek z projektu #hudbouspolu navíc poputuje Nadačnímu fondu Dům Ronalda McDonalda, který spojuje těžce nemocné, hospitalizované děti s jejich rodinami.

Známí hudebníci vytvořili 15 rodinných písní pro dobrou věc. | Foto: United Islands of Prague

Spousta radosti dětem i jejich rodičům, pomoc českým hudebníkům a ulehčení nesmírně složité situace, do které se dostávají rodiny těžce nemocných malých pacientů. To jsou cíle, které si vytyčil nový projekt #hudbouspolu, za nímž kromě muzikantů stojí společnost McDonald’s a organizátoři festivalu United Islands of Prague.