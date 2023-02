Jakmile ples začal, stres z příprav pomalu opadal a na maturantech nebyla znát počáteční nervozita z jejich velkého večera. Před očima rodičů, pedagogů a ostatních hostů korzovaly dívky v překrásných šatech. Dokonale vypadali i chlapci ve slavnostních oblecích.

Slavnostního zahájení plesu se ujali studenti třídy V4 se svým děkovným projevem a ředitel školy Petr Paták, který za sebe i ostatní učitele popřál maturantům kromě jiného úspěšné složení maturitní zkoušky. Tuto slavnostní a výjimečnou chvíli zpestřilo i předávání květin managementu školy a třídním učitelům. Překrásné květiny byly takovým malým poděkováním.

Po perfektně nacvičeném nástupu následovalo tolik očekávané šerpování. Nechyběl ani tradiční tanec s učiteli a rodiči, zlatý déšť v podobě drobných mincí, bohatá tombola a všemi tolik očekávané půlnoční překvapení. Společné focení maturantů nenechalo nikoho na pochybách, že tato fotografie se spolužáky a třídním učitelem bude památkou na celý život.

Kapela All right band hrála jako o život a moderátor Honza Lukavský zvládal svoji roli zcela profesionálně. Zábava plynule pokračovala až do dvou hodin po půlnoci. Po celou dobu maturitního plesu se všichni skvěle bavili.

Maturitní ples je nenávratně pryč. Studenty teď čeká zkouška z dospělosti v podobě písemných a ústních maturitních zkoušek. Maturitní vysvědčení pak završí jejich studijní úsilí.