Melanie Scholtz je jazzová zpěvačka a skladatelka. Narodila se v jihoafrickém Kapském městě, kde na univerzitě vystudovala operní zpěv. Žije v East Village v New Yorku a zpívat jezdí po celé Evropě. Znalci ocení, že ji ke spolupráci zvaly špičky z oboru Wynton Marsalis, Bobby McFerrin, The Lincoln Jazz Orchestra, Hugh Masakela nebo Al Jarreau.

O hudbě říká, že to její největší přítel. Posluchače uchvacuje originalitou a jedinečným projevem. S velkým orchestrem by zněla jako Barbra Streisand a pokud dnes někdo připomíná Ellu Fitzgerald, tak je to právě Melanie Scholtz!

Přijďte se přesvědčit na vánoční koncert ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Je možné, že to zase na dlouhou dobu bude poslední velká událost…

U vchodu bude nejdřív kontrola. Poctivá a pro všechny. Vánoční koncert, nad kterým převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková a radní pro oblast kultury Václav Švenda, ale nerušíme.

Kdy: pondělí 6. 12. 2021 v 19:00

Kde: Středočeská vědecká knihovna v Kladně, ul. Gen. Klapálka 1641

Kdo: Melanie Scholtz (USA) - zpěv, Jo Fougner Skaansar (Norsko) - kontrabas, Tomáš Hobzek (ČR) - bubny

Vstupné: 200 korun

Autor: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Zpíváte koledy s Deníkem? Podělte se o fotografie a videa

Smutné výročí. Před deseti lety odešel Václav Havel. Podělte se o vaše vzpomínky