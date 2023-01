Ve své době velmi úspěšný špionážní román Johna Buchana z roku 1915 se v polovině třicátých let minulého století dočkal filmového zpracování. Jako námět na svůj nový film si jej vybral jeden z největších filmových vizionářů všech dob Alfred Hitchock, který dílo značně přepracoval a natočil film do té doby nebývalého tempa i stylu. Hitchcockových 39 stupňů se tak stalo jedním z prvních filmů žánru thrilleru vůbec. O desítky let později námět (i již trochu zastaralý film) znovu oživil britský dramatik a komik Patrick Barlow, který z původního námětu vytvořil svižnou divadelní komedii. Za svou hru plnou ryzí divadelnosti, zábavných postav, akčních scén, honiček, komických dialogů a situací získal roku 2006 za Cenu Laurence Oliviera pro nejlepší komedii roku.