Celou noc chlad bojoval s mým tělem. To se s pomocí tělesné teploty brání, ale za mé nepřítomnosti spánku prohrává. Pocítím mrazivou bodavou bolest. Šelma mne ledovým drápem sekla do ruky. Procitnu a mé tělo zbystří při návalu nové bolesti. Má mysl si nyní plně uvědomuje naprosto nový prožitek. Dráp mě zasáhl hluboko.

Šelma zasadila úder a trefila se do mé paže, pak ramena. Má ruka je nyní v krutých bolestech. Celý sval je promrzlý až na kost. Zbystřil jsem a nyní všemi smysly vnímám novou bolest způsobenou mrazem, vycházejícím z otevřeného okna. Pochopil jsem, že něco takového jsem jakživ před tím necítil. Mé myšlenky se slily v čistý, čirý proud. Konečně jsem cítil sám sebe. Koncentroval jsem svoji mysl na jednu jedinou myšlenku. Na pravěký pud přenesený z našich primátních předků. PŘEŽÍT. Zastavit tu bolest.

Zbavit se útoků mrazu. Byl to jeden jediný cíl. Zavřít okno. Pomalu jsem se snažil rozhýbat ruku. S každým pokusem jsem si stále lépe uvědomoval rozsah mého zranění a bolest, kterou mi přináší. Promrzlý sval mé ruky nebyl schopný pohybu. Zatím ne. Malými pohyby jsem rozehříval svoji paži. Připadal jsem si jako když chci ručně natáhnout dieselový motor a ten jen zakašle a chcípne. Nepřestával jsem se snažit, věděl jsem, že jediná další možnost je vzdát se. Já se nevzdávám. Nepolevoval jsem v malých pohybech a cítil jsem jak ledové krystalky pod mojí kůží ustupují žáru pracujících svalů. Tály mým tělesným teplem. Pomalu jsem mohl hýbat rukou, ale bolest ani nejméně nepolevovala.

Získal jsem první malé vítězství. Zápas se vyrovnal, nyní ho musím obrátit ve svůj prospěch. V nelítostném boji jsem dokázal navrátit své ruce ztracenou sílu. Teď se může využít. VYTRHL jsem šelmě spár ze své ruky, teď ji musím vyhnat ven z bytu. Ven do mrazivého modrého jarního rána. Vstal jsem z postele. Celé mé tělo bylo vystaveno brutálnímu chladu. Stačil krok a stál jsem u okna. Provedl jsem ten nejsnazší zákrok, jedním pohybem ruky jsem zavřel okno. Otočil jsem rukou a okno se zamklo ve svém místě. V tuto chvíli stačilo přežít následky zranění. Mráz se již nežene do mého pokoje. Šelma byla vyhnána. Procvičil jsem ruku, abych ji zahřál, poté jsem se zachumlal do teplých peřin.

Autor: Karel Kučera