Ondra Stejskal obsadil se svým omlazeným týmem s šesti hasky 2. a Jiří Stejskal se čtyřmi čtvrté místo. Ani další Kladeňáci nezůstali pozadu v kategorii C byl Zetek 1. Další závod a asi poslední podzimní proběhl uplynulý víkend v Abertamech. Nad krušnohorským městečkem Abertamy znělo teskné vytí severských psů jako smutná píseň z deštivého a sychravého počasí a lítost nad zrušenými budoucími závody.

Musheři se ale s nepřízní počasí nedali zaskočit a tak devadesát pět závodníků se vydalo na těžkou rozmoklou a blátivou trať na koloběžkách, kolech a kárách. Kladenští pod vedením nestora Jirky Stejskala měli největší zastoupení. Jedenáct jich reprezentovalo město Kladno v průřezu všech kategorií, spolu s domácími Krušnohorci a také se umísťovali na čelných místech.

V C-1 obsadila Anita Bebr 2. místo dobře si vedl i nejstarší musher Jiří Stejskal a v nejvíce obsazené kategorii C-1 (do 4 hasků) obsadil čtvrté místo. Ondra Stejskal byl 2. v A-1 (do osmi hasků), kdy o vteřinu porazil P. Svobodu, Lucka Müllerová obsadila 5 místo a T. Lorenc byl na svém biku 3. Nyní musheři musí čekat na rozvolnění. Situace je nepříznivá, jelikož se blíží ME v Italii a tímto je start ohrožen.

Autor: Jiří Stejskal