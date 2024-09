Velvarský výtvarník František Saifrt oslavil letos dvě jubilea. To osobní v lednu a nyní, na podzim, i umělecké. Právě před 25 lety uspořádal poprvé samostatnou výstavu, a kde jinde než ve Velvarech. A k ohlédnutí za svou malířskou tvorbou uplynulých desetiletí přidal tentokrát i činnost sběratelskou – už řadu let totiž sbírá a opatruje porcelánové, většinou malované džbánky, a také ty se letos poprvé představily na veřejnosti.

Výstava v Muzeu Velvary byla součástí letošního festivalu PřeDiVo´24, Přemyslovské divadelní orby, kterou každoročně pořádá obecně prospěšná společnost Přemyslovské střední Čechy.

Pátek třináctého, venku osm nad nulou, liják a k tomu silný vítr, psa by nevyhnal. Přesto byl sál velvarského muzea už před 18. hodinou zcela zaplněn a lidé ještě přicházeli. Po krátkém úvodu ředitelky muzea si vzal slovo autor a zavzpomínal na to, jak kdysi před mnoha a mnoha léty začínal s malováním a taky na to, jak začal sbírat džbánky. Nemohl chybět ani Pavel Holý, který Františka Saifrta na vernisážích jeho výstav provází s kytarou a občas mu (a jeho manželce) připomene, jak to dopadne, když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap.

A pak se všichni vydali dolů a přes dvůr do skromných výstavních prostor, letos vybavených novými vitrínami, a právě do nich byly nainstalovány džbánky. A obrazy, v nichž mnohdy ty džbánky plnily roli nádob pro květiny, visely na zdech kolem. Na vernisáži nesmí chybět samozřejmě občerstvení a čas a místo popovídat si s někým, koho jste dlouho neviděli.

Jen toho místa tam bylo trochu málo, protože šedesát lidí se do dvou nevelkých místností sotva vejde. Třeba se příští Ohlédnutí s ještě větším počtem obrazů, novoročenek, ilustrací a džbánků přesune do nových prostor Velvarské Záložny, kterou město postupně rekonstruuje.