Pozvánky byly rozeslány, plakáty vyvěšeny, v předprodeji se prodalo během 2 dnů 200 vstupenek. Těm, kteří nemohli přijít, a přesto si vstupenku zakoupili, děkujeme za projev podpory.

Děti vyrobily stylovou hasičskou výzdobu, hasičárna byla poctivě vycíděná od sklepa až po půdu. Díky zkušenostem z předchozích let jsme měli připraveno přes 10 litrů guláše, o dalších lahůdkách nemluvě. Nápoje nealkoholické i alkoholické čekaly připravené, než to propukne. Už při otevření v 18 hodin stáli u kasy první zájemci. Během chvíle nebylo k hnutí a pro 180 lidí začala skvělá kapela Tancovačka hrát jednu vypalovačku za druhou. Žádné nesmělé pokukování, kdo to začne. Tanečníci byli hned na parketu, který se rychle zaplnil.

Už loni se ukázalo jako dobrý nápad mít dvě pípy v šenku, takže fronty byly úměrné. Ale i tak parta za pultem měla co dělat. Každý rok je to stejné. Začátek decentní, pak hned rozjezd. Všichni se upejpají („tak nám dejte dva střiky vína, jsme dámy“), ale postupem času a spolu s množstvím vypitého alkoholu se objevují typická společenská témata („váš praděda našemu posunul plot o metr“), partnerská poradna („nebul, je sice blbec, ale to jsi věděla, když sis ho brala“), témata sexuologická („kde se tady dá zašít, kočičko?“), na své si přijdou poradci pro urovnávání sporů („vykašli se na něj, pojď to zapít“), na rvačku nedojde - podle pradědů jsme nejspíš žabaři. Přichází baviči, vtipy neberou konce a ve fázi kolektivní („co jsme si, to jsme si“) objednávky naberou tempo („takže 8 zelených, 2 polary, a co ty, pojď taky, takže ještě 1 rum – no, a teď to otočíme“), oblíbené jsou výroky superhrdinů („malý nenalejvám, je po půlnoci, malí šli spát“, či „nejsme tady na borůvkách, popojedem“). Na parketu se zběsile trsá, chodí se nejen k pípě, ale i na gulášek, párečky, klobásky a tatarák.

A pomalu se blíží čas, kdy se, již osmým rokem, naši odvážlivci ze sboru chystají vyjít s kůží na trh. Jak je všem stálým hostům na plese jasné, chystá se půlnoční překvapení. Letos se do toho naši protagonisté opravdu ponořili. Už loni dostali prostor pro realizaci svých nápadů nejmladší členové z řad závodních družstev mužů a žen, a tak ani letos tomu nebylo jinak. A jejich nápady byly skutečně velkolepé, ale celý realizační tým zaujal nejvíce nápad zatančit na nejslavnější píseň Dana Nekonečného - Hafanana. Ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto, že se vystoupení zrealizuje, rozběhla se příprava naplno.

Dámy se vyřádily na přípravě choreografie a pánové na doprovodných efektech. Vše bylo doplněno pravidelnými a poctivými tréninky a vyplatilo se. Ačkoliv všechny svírala před vystoupením tréma, ve chvíli, kdy „tajný agent“ nastoupil, aby dal číslu to správné entrée, ze všech nervozita spadla a šlo se na parket. Vždyť hlavním cílem bylo všechny a vlastně i sebe pobavit. Což se vydařilo na výbornou. I přes drobné chybičky bylo vystoupení skvělé, barevné a explozivní, úplně jako by vystupoval skutečný Dan Nekonečný. Konfety létaly na metry daleko a pyrotechnika rozzářila celý sál. K vidění byl hořící ananas, ohnivá bonga a exotické tanečnice, které se snažily svým tancem zavděčit králi rozkoše Danovi. A Dan, ten ovládl celý sál svým temperamentem a tanečními kreacemi. Vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem a velkou radostí všech vystupujících, že se dílo podařilo. Letos byla laťka poměrně vysoko, na příští rok to bude muset být minimálně takové jako letos.

Ale tím zábava nekončí. Ta naše určitě ne. Po odjezdu kapely po třetí hodině ranní vzali tanečníci na milost reprobednu. Teprve po páté odchází parta těch, kteří celou dobu obsluhovali v kuchyni, za pípou… A víte, co je vtipné? Že si „ženu za pultem“ zamlouvají hned na další rok. Připravovat ples nás prostě baví. A co vy? Přijdete 20. února 2021? Budeme se na vás těšit! Hasiči z Plchova.

Kateřina Tučková