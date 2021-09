Po roční covidové pauze se na hudební scénu vrací Filip Zoubek & The Blues Q. Kytarista, zpěvák a autor Filip Zoubek působí na hudební scéně již více než 27 let a stylově čerpá z kořenů černošské hudby, blues, jazzu a dalších žánrů. Filip pro nás objevuje i kouzlo hry na ručně vyrobené CigarBoxGuitars, "kytary" z různého harampádí a krabic od doutníků nebo plechovek od whisky, které na českých pódiích uslyšíte jen zřídka.

Teprve 26-letý Matthew je kytarista a zpěvák, který dokáže svými sóly doslova zvednout diváky ze sedadel. Na mladíka jeho věku z něj vyzařuje až neuvěřitelná vášeň a energie. Matt má před sebou skvělou kariéru a my budeme mít to štěstí zažít jeho show poprvé a možná i naposledy tak zblízka v téměř rodinné atmosféře kladenské Restaurace Na Kuklíku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.