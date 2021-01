1. Odložte mobilní telefon a přečtěte si alespoň jednadvacet stránek v knížce.

2. Zvedněte se s z křesla a vyšlapte jednadvacet schodů. Protože jsou zavřené posilovny, zkuste to vydržet tři týdny a každý den jedno vyjití přidávat.

3. Protože jsou zavřené hospody a na pivo ještě chvíli chodit nebudeme, slibte si, že si příštích jednadvacet dnů odložíte do virtuálního hrnečku jednadvacet korun a peníze pak pošlete na nějakou dobrou věc ve vašem okolí. A protože jste grandi, přidáte i těch devět korun abyste poslali 450.

4. Najděte si mapu a zjistíte, kam vyrazit, abyste při víkendové vycházce urazili alespoň jednadvacet kilometrů. Ale ano, dokážete to, i když jsou zavřené hospody. Hledejte okénka.

5. Jednadvacet, neboli oko bere, jste skoro určitě hráli v hospodě nebo už když jste byli se školou na horách. Kasina jsou, naštěstí pro vás, zavřená, ale blackjack, příbuznou hru, se naučit můžete. Nastudujte si pravidla a zkuste si najít nějakou herní simulaci. Simulaci říkáme, ne virtuální kasino. Tam byste dopadli špatně.

6. Vezměte si mapu svého nebo jakéhokoliv jiného města a zkuste zjistit, kam nejdále vás dovede procházka jednadvaceti ulicemi.

7. Zkuste si ve vašem nebo nejbližším městě těch procházek najít jednadvacet a příští měsíc máte o kondici postaráno.

8. Na dovolenou zatím nepojedete, tak si proberte fotky z těch minulých a najděte jednadvacet nejlepších. Podělte se o ně s přáteli třeba na sociálních sítích a řekněte proč jste vybrali zrovna tyhle. Zkuste se vejít do jednadvaceti vět.

9. Jiný takovýhle den v tomhle století nebude. Každý ale prožívá ty své: zkuste najít jednadvacet dnů, na které nezapomenete a zapište si proč.

10. Už nevíte, co byste dělali, abyste se doma vyhnuli práci? Ukliďte botník, šatní skříň a dílnu. Zkuste přitom najít jednadvacet věcí, které nepotřebujete, ale někomu by mohly udělat radost nebo pomoci.

11. Zajídá se vám být pořád doma sami? Vzpomeňte si na jednadvacet lidí, na kterých vám záleží a každý den někomu z nich zavolejte.

12. Sestavte si jídelníček na tři týdny dopředu. Dokážete najít jednadvacet různých jídel?

13. Najděte nebo vymyslete recept, který bude mít přesně jednadvacet surovin nebo příměsí.

14. Pořádné oslavy je potřeba naplánovat. Sepište si jednadvacet věcí, které určitě uděláte až skončí nouzový stav, přestane nás hlídat PES, budete naočkovaní a začnete zase normálněji žít.

15. Proberte se svými CDčky, sbírkami MP3 a streamovacími službami. Sestavte si playlist z jednadvaceti skladeb na procházky nebo běhání. Vybírejte jen jednadvacáté skladby alba nebo sbírky.

16. Sepište si jednadvacet knížek, které si letos musíte přečíst. Vybírejte díla, která neznáte, od autorů, které jste ještě nečetli.

17. Najděte jednadvacet cílů pro vycházku kdekoliv do jednadvaceti kilometrů od místa, kde bydlíte.

18. Už vám bylo jednadvacet, dokonce několikrát? Omládněte s muzikou a najděte si jednadvacet písníček nebo skladem, které vznikly v roce, kdy bylo jednadvacet vašemu tátovi nebo mamince.

19. Ne, do baru se nejspíš do jednadvaceti dnů nepodíváte. Ale seznam jednadvaceti míchaných nápojů, které chcete postupně do konce roku ochutnat v jednadvaceti podnicích, ten si udělat můžete.

20. Podělte se, jak se vám podařilo některý z jednadvacítkových tipů naplnit.

21. Sestavte svých jednadvacet tipů a pošlete nám je na e-mail skcstrednicechy@vlmedia.cz.