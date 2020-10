Ve spolupráci se scénickým a divadelním spolkem historického šermu Thorax naši učitelé vytvořili tandem, který žákům 7. – 9. ročníku zpříjemnil a zprostředkoval historii pozdního středověku zase trochu jinak. Na vlastní dotek, poslech, pohled, čich a pro zájemce i chuť.

Co 29. září 2020 zažili vinařičtí žáci? Návštěvu v polní kuchyni s odborným a hlavně zábavným výkladem. Žáci ocenili, že se mohli do výkladu zapojit a zúročit, co už znají z hodin dějepisu. Vypíchli nové informace, které ještě nevěděli. Naopak jako naprosto žádoucí pro toto téma uvedli, že by příště uvítali ochutnávku. Pečení by rozhodně nepohrdli. Místo řečeného pojídání labutí, slavíků a medvědů by ale dali přednost jednoduchému selátku. Zajímavým zážitkem by také byla popisovaná hrachová kaše ve sladké verzi. Pozvání na kaši z rozvařených ryb by naopak tlačenici nevyvolalo. Námět na další díl?

Další stanoviště by naopak za normálních okolností (nekovidových) tlačenici vyvolalo. Top atrakce každé historické události – válečníci a jejich vybavení. Při pohledu na kyrys, kroužkovou košili, přilby, meče, sekery, palcát, kuši a … bylo by toho ještě spoustu k vypsání, zjihla srdce snad každému mladému válečníkovi/válečnici. Co teprve po tom, když se dozvěděli, jak se tyto zbraně správně používaly. Toto stanoviště žáci jednotně zhodnotili jako nejlepší a vydrželi by prý poslouchat déle.

Provoněné stanoviště na ně čekalo u babky kořenářky, která si pro ně připravila pestrou směsici tradičního léčitelství. Rostlinky si žáci mohli očichat a někteří se dožadovali i ochutnávky, když se dozvěděli, na co je daná bylinka dobrá. Po očichání, ochutnání a seznámení se s léčebnými účinky si žáci zahráli tematické trixeso (jak bylinka vypadá, jaká část se sbírá a na co je dobrá). Aromaterapie středověké chýše pro řadu spokojených účastníků.

Poslední stanoviště po relaxaci vyžadovalo koncentraci. Žáci byli zaměstnáni ve středověkém skriptoriu, a aby věděli, jak se s novou úlohou popasovat, dostali kratičký výklad. Pak už nic nebránilo tomu chopit se meče, tedy redispera a pokusit se napodobit práci mnichů cvičených nejen v krasopisu, ale třeba i iluminaci. Po základním nácviku si žáci zkusili psát také husím brkem a v závěru si do pečetního vosku otisknout pečetidlo. Toto stanoviště zhodnotili žáci jako nejnáročnější. No jo, jsou zvyklí spíše na klávesnici. Není to škoda? Někteří si totiž vedli velice zdatně.

Na konci projektového dne přišla reflexe. Jak to vidí cílová skupina, žáci? Propracované, obohacující, určitě zajímavé, poučné, není to mé téma, baví mě bylinky, nezvládám psaní, za mě nejlepší zbraně, nechci být písař…

Autor: Monika Bäumlová, ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno