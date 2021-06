Důležitou roli ve filmu hraje i hudba, kterou na míru složili Hank J. Manchini a La Petite Sonja z kapely Kill the Dandies! Ukázka ve formě videoklipu k titulní filmové skladbě How To Hold a Gun vznikala během natáčení.

Zdroj: Youtube

Snímek Okupace, který vznikl na základě dávné humorné historky, vypráví příběh odehrávající se jedné všední noci v nejmenovaném městě v anonymním baru. Dnes je však navýsost aktuální.

Na natáčení Okupace vloni v létě speciálně přiletěl ukrajinský herec Alexej Gorbunov známý například ze snímku Dvanáct Nikity Michalkova. Gorbunov se představí v roli nezvaného hosta, který naruší průběh bujaré oslavy po divadelní premiéře. Ve filmu dále hrají Pavel Neškudla nebo Tomáš Jeřábek.K filmu Okupace právě vychází v limitované sérii i soundtrack na dvojalbovém vinylu, na němž se kromě samotných Kill the Dandies! dále představí kapely a interpreti Madhouse Expres, Metronome Blues, Beps’n’Jonnies, Rány Těla, Thee Lazy Eyes či Old Folks House.

„Dohoda nejprve zněla složit pro Okupaci pouze jeden pilotní song. Nakonec jsme natočili několik původních skladeb včetně kompletní scénické hudby a pro soundtrack vybrali i další songy od interpretů, kteří se více či méně pohybují kolem naší scény a našeho labelu Drug Me Records,“ říká Hank J. Manchini z kapely Kill the Dandies!Režisérem klipu i filmu je jeden z nejžádanějších reklamních tvůrců Michal Nohejl, kameramanem Jan Baset Střítežský oceňovaný za Křižáčka, Aloise Nebela či Fair Play a střihačem je Petr Turyna, mezi jehož nejúspěšnější celovečerní filmy patří Návrat idiota, Šeptej či Indiánské léto.Esteticky propracovaný klip ke skladbě How To Hold a Gun vyniká podle tvůrců specifickou do retra laděnou Lynchovskou atmosférou blízkou i samotnému režisérovi Nohejlovi.

„S Hankem a Sonjou z Kill the Dandies! se známe pracovně dlouho, ke spolupráci na filmu jsem je tak přizval okamžitě. Řešili jsme spolu nejen hudbu k filmu, kterou kapela označuje jako psychedelický soul, ale i celkovou výtvarnou koncepci filmu,” říká režisér a absolvent FAMU Michal Nohejl. Ten pro kapelu už režíroval v roce 2011 klip ke skladbě I Don’t Wanna Die a v roce 2004 pro původní projekt Hanka a Sonji, skupinu Moimir Papalescu & The Nihilists, režíroval klip k písni Everybody Calls Me an Angel.Producentem snímku Okupace jsou Julie Žáčková a Jan Hlavsa ze společnosti Unit&Sofa Praha, koproducentem je Česká televize. Film vznikl za podpory Státního fondu kinematografie. Do kin ho uvede distributor Bontonfilm. Soundtrack vydává Unit&Sofa Praha a Drug MeRecords.

Autor: Klára Bobková