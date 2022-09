Střední škola designu a řemesel a její studentky mají co nabídnout, a proto se přihlásili do všech kategorií, které byly vyhlášeny pro střední školy – MITOP Mimoň (2 kolekce), Stín (2 kolekce), Street couture (4 kolekce), Monte Carlo (2 kolekce). Celkově šlo do soutěže 10 kolekcí a SŠDŘ Kladno si odvezla hned 6 z udělovaných 15 cen.