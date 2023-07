/FOTOGALERIE/ Na Zájezd kousek od Prahy přiletěli unikátní opeřenci. V nové expozici místní rodinné zoo Zoopark Zájezd jsou k vidění kotingy nahokrké a kotingy krvavé. Dva druhy, které jinde v Evropě neuvidíte.

Kotingy v Zooparku Zájezd slavnostně odhalila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková | Foto: Jitka Jonáková, Daniel Koleška

“Kotingy jsou nádherní ptáci z Jižní a Střední Ameriky. Na první pohled zaujmou nádherným zbarvením – kotingy krvavé mají červeně zbarvenou hlavu a ocasní pera. Ty nahokrké jsou zase zvláštní tím, že mají část těla na krku holou s výrazně modrými kožními laloky. Vzhledem tak trochu připomínají supy. O obou existuje naprosté minimum informací. Nevíme třeba kolika let se dožívají, kolik snáší vajec nebo jak si staví hnízdo. Proto chceme získat co nejvíc zkušeností s chovem, které budou následně využitelné pro ochranářské účely, pokud by se tyto druhy staly v budoucnu ohroženými. Tyto raritní druhy doplňují už tak velmi pestrou paletu našeho pavilonu Latinská Amerika,” řekl během odhalení ředitel Zooparku Zájezd Jiří Marek.

Expozici slavnostně odhalila hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. “Takhle to vypadá, když se sny mění ve skutečnost. To, co děláte pro děti je úžasné. Jsem ráda, že jako kraj můžeme Zoopark Zájezd podporovat z fondu na environmentální vzdělávání. Myslím si, že je strašně důležité, aby děti byly se zvířaty v kontaktu a měly možnost se o nich něco dozvědět”, řekla při stříhání pásky.

Jaká mlaďáta se letos narodila v Zooparku Zájezd? Prohlédněte si je všechna

Poté dostala příležitost nakrmit druh drápkatých opic, tamaríny žlutoruké, a prohlédla si nejen zbytek pavilonu Latinská Amerika, který zoo otevřela koncem loňského roku, ale i celou zoo, která patří k nejnavštěvovanějším místům regionu.

“K přípitku jsme zvolili tradiční brazilskou caipirinhu, děti roztančil kolumbijský tanečník Jeferson Caicedo a děti si mohly vyzkoušet tématický kvíz, který jim je k dispozici po celý zbytek týdne. Atmosféru doplňuje i gastronomický zážitek v podobě tradičních mexických tacos s trhaným hovězím a pomeranči, které připravilo naše D Bistro&Coffee,” doplnil Daniel Koleška, který akci v zoo přichystal.

Pokud byste se chtěli s místními zvířaty setkat také opravdu zblízka, můžete se stát jejich adoptivními rodiči nebo si objednat speciální program.

Zoopark Zájezd