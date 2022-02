Na vrcholky vysokých hor vede vyšlapaná cesta. Je místy strmá, náročná, ale snad i správná. Čerokíové, divocí krocani, jestřábi a chřestýši to vědí, a tak po ní spokojeně kráčejí už stovky let. Chcete po ní aspoň chvíli kráčet taky? Tak se s námi vydejte za Malým stromem – chlapcem, kterého babička s dědečkem vychovávají v horách po indiánsku. Přes kvetoucí stráně, zelená kukuřičná pole, červenající se javorové lesy, ranní mrazíky a pár odboček do světa bílého muže nás nakonec cesta zavede až tam, odkud je v noci vidět hvězdná obloha, za kterou se rozprostírají věčná loviště. Inscenace je určena divákům od 6 let.

Režie: Jakub Šmíd

Výprava: Petr Vítek

Dramaturgie: Matouš Danzer

Hudba: David Hlaváč

Hrají: Kristýna Dámová, Marie Jansová, František Čachotský, Jan Pichler, Jiří Šponar

Premiéra: 19. února 2022 v Divadle Lampion

Autor: Klára Danzerová, Divadlo Lampion

