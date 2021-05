Kladenské nakladatelství Halda vydává dvě nové publikace, které rozšiřují edici Kladenské zajímavosti. Titul Kladenskou přírodou po celý rok II Michala Procházky navazuje na úspěšného průvodce přírodními skvosty regionu vydaného před sedmi lety, Kladenská mozaika kronikáře Jaroslava Vykouka pak čtenářům představuje pestrou směs perliček z místní historie.

Kladenská mozaika. | Foto: Halda

„Obujte boty a vydejte se do přírody!“ vyzývá v anotaci knížky Kladenskou přírodou po celý rok II pedagog, průvodce a propagátor místních přírodních zajímavostí Michal Procházka. Na stránkách své druhé knihy pak nabízí tipy na výlety do šesti přírodovědně zajímavých lokalit v širším okolí Kladna s poutavým popisem jejich fauny, flóry nebo geologie – například do Povodí Kačáku, okolí Velké Dobré nebo třeba lánského zámeckého parku.