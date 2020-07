Turistická sezona v režii slánského městského infocentra se již podevatenácté v červnu opět plně rozjíždí. Pro jeho příznivce jsou připraveny skvělé akce a řada novinek. Mezi ně patří pro všechny přátele ,,íčka“ Pod Velvarskou branou i pro zájemce z řad široké veřejnosti pořádání kulturně turistických akcí, se kterými se mohou seznámit ve výtiscích prvního čísla Slánských turistických novin.

Zahájení sezóny ve slánském "íčku". | Foto: J. Kraus

Pro sběratele turistických známek nabízí infocentrum novou výroční turistickou známku Slaný pramen. Nedílnou součástí letošní sezony je i bohatá nabídka vycházek po pamětihodnostech města. Dvě vycházky se uskutečnily online – Kostel sv. Gotharda a Židé ve Slaném. Městské infocentrum také pořádá již řadu let tajuplné vycházky pro děti a mládež. Pro zvídavé děti se uskutečnila v pátek 12. června od 21 hodin – Kdo se po městě prohání, když odzvoní klekání. Pro dospělé zájemce začínají vycházky v červenci – Kostelní zvony do dálky zvoní, Když má noc nad městem moc, Dušičková vycházka a nejoblíbenější – Adventní (při těchto akcích se účastníci dostanou do míst, která jsou během roku nepřístupná).