Vážení příznivci Science Cafe v Novém Strašecí, v úterý 27. dubna 2021 od 19.30 hodin můžete sledovat přednášku o aktuálním výzkumu dvou vědců, kteří žijí v Novém Strašecí. Jejich přednáška nese název Antihmota - najděte N rozdílů.

Plakát - přednáška Antihmota - najděte N rozdílů. | Foto: Nostrasciencecafe

Co je to antihmota? Podle fyzikálních teorií by měla vypadat stejně jako hmota a stejně se i chovat. A po velkém třesku jí bylo úplně stejně jako hmoty - dnes se ale ve vesmíru nenachází. Co se s ní stalo? Na to hledají odpovědi experimenty na několika místech světa. Na japonském experimentu Belle najdete i český tým a v něm dva účastníky z Nového Strašecí, kteří vám o antihmotě a způsoby jak ji ulovit budou povídat. Dostaneme se i k antihmotě v medicíně.