Všechny výchozí a cílové body se nacházejí u železniční stanice a pro přepravu je tedy možné využít i vlak. Kromě popisu trasy nechybí ani doporučení na občerstvení a mapa se zakreslenou trasou.

Průvodce ve velikosti, která se hravě vejde do kapsy obsahuje 11 tras napříč celými středními Čechy. Nejdelší trasa vede okolím Voděradských bučin a na trase nabízí několik příležitostí ke koupání v přírodě. Naopak nejkratší trasa vede konopišťským zámeckým parkem na hradiště Chvojen a je vhodná i pro rodiny s menšími dětmi. Výletníky zavede kromě zámku k medvědáriu i Muzeum historických motocyklů Jawa, které se vyráběly v nedalekém Týnci nad Sázavou.

Dalším tipem na rodinný cyklovýlet je trasa s názvem Českým Holandskem, která kolaře seznámí s okolím řeky Vltavy i se Zooparkem Zelčín, který se zaměřuje na chov domácích zvířat. Pro zkušené „bajkery“ je pak navržena trasa z Dobřichovic na vrcholky Hřebenů, které jsou nebližším pohořím ku Praze.

„Cykloturistika je oblíbený a zároveň k přírodě přátelský způsob objevování koutů středočeské krajiny. Poptávka po cykloprůvodcích byla velká a my se rozhodli na ní zareagovat vydáním 11 tipů na zajímavé trasy ve středních Čechách. Cyklisté se tak s naším kapesním průvodcem podívají například do královských měst, k významným řekám i do divoké středočeské krajiny. Zajímavý je také výlet okolo Staré Boleslavi, který cyklisty zavede na jedno z nejvýznamnějších míst české historie, či podél Rakovnického potoka na královský hrad Křivoklát, kde se psaly české dějiny,“ řekla Zuzana Vojtová, ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu.

Každý výlet obsahuje detailní popis trasy včetně informací o zajímavost na trase či v okolí. Trasa je pak doplněna tipy na občerstvení, mapou se zakreslenou trasou a výškovým profilem. Nechybí ani informace o délce a náročnosti trasy ani o celkovém převýšení, které musí cyklisté překonat.

Elektronická verze brožury je ke stažení ZDE. Tištěnou verzi si mohou zájemci vyzvednout v TIC Středočeského kraje v Husově 21, Praha 1.

Linda Dlouhá