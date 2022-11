Ve čtvrtek si knihovna připravila upcyklační workshop na výrobu květů z plat na vejce. Pokud nemáte souseda, kterému slepice snášejí kopy vajec a můžete tak u něj obaly od vajec uplatnit, máte ideální příležitost, jak si vyrobit domů zajímavou dekoraci, či nečekaný dárek pro kamarádku a hlavně – nic to nestojí. Ač zdánlivě jednoduché tvoření, přesto spousta časově náročné a titěrné práce, a také neuvěřitelný nepořádek. Ale i odstřižky lze uchovat na pozdější použití – kupříkladu pustíte-li se do papírmaché, je tento recyklát ideálním materiálem. A jak tvoření dopadlo? Inu, krása nesmírná! Posuďte sami. Už teď se těšíme, co dalšího si společně v knihovně vyrobíme.