V sobotu 14. září se konal v novém Strašecí již třetí ročník soutěže ve vaření Kotlíkového guláše.

Na fotbalovém hřišti Sokola Nové Strašecí se konal další ročník soutěže O novostrašecký kotlík. | Foto: Iveta Maierová

Každý soutěžící dostal kilo hovězího masa, kilo cibule, kotlík a tajné ingredience měl každý ze zúčastněných vlastní. Ohně plápolaly, v kotlících to vřelo a nejen soutěžící se skvěle bavili. Vůbec nešlo o to, kdo vyhraje, neb každý vařil s láskou a to je ta nejdůležitější přísada. Nakonec si všichni zatančili v rytmu nejen country a rozešli se do svých domovů až za svitu měsíce, který byl v úplňku.