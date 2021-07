OBRAZEM: Do Družce přijela pouť! O zábavu nouze nebyla

Čtenář reportér





Na víkendové dny připravil obecní úřad Družec pestrý program pro malé i velké. V sobotu odpoledne to bylo diskotačení se souborem Báry Ladrové pro děti, do pozdních nočních hodin pak vystoupení hudební skupiny Dlouhá noc. Nedělní program začal sváteční dopolední bohoslužbou v opraveném kostele, odpoledne následoval koncert dechové hudby kapelníka Miroslava Kopty, kterou vystřídal taneční orchestr Miroslava Novotného z Plzně. Obě kapely sklidily u posluchačů zasloužené ovace. Nechyběla výstavka rukodělné tvorby žen z místní Generace bez hranic a samo sebou četné pouťové atrakce pro děti, občerstvení pro tatínky ani pochoutky z přilehlé cukrárny. No a počasí bylo skvělé!