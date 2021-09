V příjemné atmosféře se na nádvoří Barevné školy v Tuchlovicích sešly děti, učitelé, rodiče i prarodiče k zahájení nového školního roku 2021/22. Po proslovu ředitele Jana Bejčka, starosty Jaroslava Pošty a místostarostky Ivy Pencové se žáci devátých tříd ujali funkce šerpovat a uvádět prvňáčky do tříd.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.