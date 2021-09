Pomyslnou tečkou za boji a rachotem kulometů bylo vystoupení hudebního tělesa Allright Band, které roztančilo Vodárnu rytmem bigbítu. Děkujeme všem klubům vojenské historie i jednotlivcům, kteří nás navštívili a předvedli své skvělé dovednosti při akci. Byly to KVH Příbram, KVH Brodce, KVH Za rodinu Praha-Chomutov, KVH Nord Böhmen Praha, KVH Kolín, KVH Schmiedeberg Kladno, SVJ ČS. armády Plavy, KVH Schneberg Kardašova Řečice, KVH 4. pluk pancéřových granátníků Plzeň, KVH Stendal Praha a další.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.