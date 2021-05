OBRAZEM: Čáry máry ve Lhotě! Prohlédněte si lhotecké čarodějnice

Čtenář reportér





Další z obcí Kladenska, které se zapojily do soutěže Miss čarodějnice 2021, je Lhota. I když se do Lhoty neslétlo tolik ježibab, určitě je na co koukat. O četnost přeci nejde, vyhrává ta nejkrásnější. Která se líbí vám?