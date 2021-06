OBRAZEM: Další tip na příjemný výlet aneb Královské město ve stínu stříbrného

Čtenář reportér





Do stříbrné Kutné Hory v bezcovidovém období ročně zavítá velké množství turistů. Ti by však neměli opomenout ani královské město Čáslav s bohatou historií. Jeho vznik se datuje do třináctého století, do období vlády Přemysla Otakara II.

Královské město Čáslav. Historické jádro města je městskou památkovou zónou. | Foto: Josef Čáslava