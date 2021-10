OBRAZEM: Kdo je nejrychlejší? Tuchlovické děti změřily své síly v běhu

Ve zrekonstruovaném parku v Tuchlovicích se uskutečnily závody dětí v běhu. Zúčastnily se ho děti ve věku od třech do jedenácti let v několika kategoriích. Průběh akce provedl moderátor radia Relax, ze tuchlovické ZŠ pak akci organizovala učitelka Irena Lažanová. Vítězové byli odměněni medailemi a pro všechny děti bylo připraveno občerstvení. Pro pobavení byl k dispozici i skákací hrad. Počasí přálo a děti si to užily.