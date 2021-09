„Myslím si, že mohu mluvit za všechny, když řeknu, že koncert předčil naše očekávání. Přišlo si náš poslechnout opravdu hodně lidí, za což jim děkuji. Vystoupení jsem si moc užil,“ komentoval svůj první živý koncert Jakub Vostřák, který samozřejmě nezapomněl poděkovat publiku, hostům a všem, kteří se na uspořádání koncertu podíleli.

Publikum si mohlo vychutnat známé české hity, muzikálové písně nebo také oblíbené světové hity.

„Bylo to úžasné. Atmosféra byla báječná, zpěváci a publikum spolu skvěle komunikovali. Jsem ráda, že jsme se do toho pustili a dali tomu maximum. Pokaždé když jsem Jakuba Vostřáka slyšela zpívat a viděla jeho spojení s publikem. Utvrdila jsem se v tom, že jdeme správným směrem a jeho sny se stanou skutečností dříve, než bychom čekali. A myslím, že nejsem jediná,“ nechala se slyšet Barbora Kavková z JackDaw Studia, které akci pořádalo.

To Tereza Bláhová, v jejímž podání mohla veřejnost slyšet například legendární muzikálovou píseň Teď královnou jsem já, chválila na svého kolegu Jakuba, stejně tak jako skvělé publikum.

„Koncert jsem si dost užila. Jakuba Vostřáka jsem slyšela naživo úplně poprvé a jeho vystoupení bylo dechberoucí. Věřím, že to jednou dotáhne hodně daleko! Hospůdka byla útulná a také tam skvěle vaří. Venkovní prostory byly hezky vyzdobené. Celkově to udělalo příjemnou atmosféru. Na pódiu jsem si to užila a líbilo se mi, že si to lidé užívali se mnou,“ uvedla Bláhová.

Nakonec se koncert o dost protáhl oproti původními plánu. Nikomu to ale nevadilo. Příchozí si bouřlivým potleskem říkali o další přídavky a Jakub Vostřák jim rád jejich přání splnil.

„Tento koncert se nejen tím, že to byl můj první vlastní koncert, ale i svou nepopsatelnou atmosférou, zapíše hluboko do paměti,” dodal Jakub.

A kde můžete Jakuba Vostřáka v nejbližší době slyšet? V neděli 26. září vystoupí na Dni řemesel a tvoření v Přírodním divadle Doksy.

V jednání je navíc také vánoční koncert.

„Když jsme viděli, kolika lidem lhotecký koncert udělal radost, dodalo nám to chuť a motivaci do další práce. Rozhodli jsme se tak uspořádat další Jakubův koncert, nejspíše na začátku nového roku. O místě a datu konání budeme veřejnost včas informovat. Vše je však na dobré cestě k tomu, aby Jakub zazpíval doma v Žilině,“ řekl jeden z organizátorů akce a Jakubův manažer Jan Brabec.