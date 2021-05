Po více než 200 dnech se 12. dubna opět otevřely alespoň venkovní části zoologických zahrad. Zoo měly už vážné problémy kvůli obrovskému výpadku příjmu a i zvířata se potýkala s nudou, jelikož jim ruch návštěvníků ošetřovatelé nemohli při vší snaze vynahradit. Vláda ovšem v pravidlech stanovila, že je možné mít v zoo v daný moment zaplněnou kapacitu maximálně z 20 procent. To se zoo snaží řešit například prodejem vstupenek online, ale jak ukázal první víkend, lidé o tomto omezení bohužel neví. V rodinné zoo Zoopark Zájezd, která je jen kousek za Prahou, se tak i přes chladné počasí v odpoledních hodinách začaly tvořit fronty. Za celý víkend zoo navštívilo přes tisíc lidí.

Lemuři kata. | Foto: Zoopark Zájezd

“Nečekali jsme, že bude zájem až tak veliký a danou kapacitu opravdu naplníme. Najednou se ale zaplnilo parkoviště, kam musel jít vypomáhat i náš hlavní kurátor zvířat, a my museli začít ještě na silnici posílat rodiny s dětmi pryč, do zoo jsme pouštěli už jen ty, kdo si udělali rezervaci online nebo dopředu zavolali a my jim potvrdili, že dorazit mohou,” popisuje poměrně krušnou neděli Ivana Fučíková, která má na starosti péči o návštěvníky.