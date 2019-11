OBRAZEM: Podzim na Kladensku hraje mnoha barvami

Letošní babí léto pokračuje a malíř podzim se činí. Stojí za to si vyjít do přírody, protože lesy a krajina kolem hrají mnoha barvami. Je to úžasná podívaná dokud všechno listí ze stromů neopadá.

Podzim na Kladensku hraje mnoha barvami. | Foto: Jana Jirásková