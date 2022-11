Součástí projektu byly i tři soutěže pro naše žáky. První byla vyhodnocena na základě úspěšnosti žáků a počtu získaných bodů na jednotlivých stanovištích. Druhá soutěž byla o třídní kolektiv s nejlepšími maskami. Vítězové byli odměněni strašidelným dortem, bonbóny, želé pavouky a dalšími hrůznými pamlsky. Poslední soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu probíhá formou hlasování na FB naší školy.

Nový život z obalů na vejce. Veřejnost tvořila v kladenské vědecké knihovně

A reakce žáků?

Tematický projektový den, tentokrát zaměřený na Halloween, keltské svátky a Dušičky, pro nás byl úplnou novinkou. Ve škole nás čekal pestrý program v podobě strašidelné výzdoby, kvízů, soutěží, vyrábění a Halloweenského občerstvení. To všechno vytvořené společnými silami učitelů a některých žáků. Postupně jsme si prošli všechna stanoviště, kde jsme si vyzkoušeli vědomostní kvízy zaměřené na světové i domácí tradice a kulturu, závodili v překonání opičí dráhy a ochutnali tematické speciality. Celý den byl navíc pojat jako soutěž mezi třídami, což nás motivovalo ke spolupráci, soudržnosti a co nejlepším výsledkům. Zároveň jsme dostali příležitost projevit kreativitu a fantazii, jelikož součástí projektového dne byl dress code v podobě kostýmů. Zajímavá pro nás byla i možnost pomoci a zapojení se do organizace. Akce se nám moc líbila, zábavnou formou nás naučila něco nového a zpestřila běžné školní dny. Už se těšíme na další projektové dny.

Autor: SŠSŘ Stochov

OBRAZEM: Hledání fosilií i prohlídka šachty. Lidé na Mayrovce oslavili den kraje

KVÍZ: Krkonošemi křížem krážem. Jak dobře znáte naše nejvyšší pohoří?