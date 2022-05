OBRAZEM: Strakapoud, srnec nebo kouzelný měsíc. Příroda čarovala v Malíkovicích

Čtenář reportér Čtenář

Vyfotit krásný snímek přírody leckdy není úplně jednoduché. Jindřichovi Suchopárkovi se to ovšem povedlohned několikrát, a tak se s vámi o svoje fotky rozhodl podělit. „Stačí po ránu jít na dvorek. Tam jsem minule zastihl strakapouda, co přilétl na snídani, nebo vyfotil srnce šesteráka, co se pase dvacet metrů za plotem. Večer jsem pak před spaním zastihl krásný měsíc," připsal k fotkám Jindřich Suchopárek z Malíkovic.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte