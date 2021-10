Dne 26. září 2021 v 15.30 hodin proběhlo slavnostní otevření parku, které zpříjemnil fanfárami Miroslav Laštovka se skupinou Pražských trubačů. Poté se přítomní přesunuli do kostela sv. Havla na zahájení letošního Tuchlovického hudebního podzimu – koncertů bývalého tuchlovického občana Miroslava Laštovky, který do obce přiváží krásné kulturní zážitky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.