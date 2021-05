OBRAZEM: Vydejte se s Janou Jiráskovou za hranice kraje, tentokrát na Oblík

Čtenář reportér





Fotografku Janu Jiráskovou to v poslední době často táhne na Lounsko. Zatímco minule nás díky svému objektivu zavedla na Ranou, tentokrát se můžete pokochat snímky z jiného vrchu - z Oblíku. Jeho vrchol se nachází ve výšce 509 metrů, přičemž leží na jižním okraji Českého středohoří. Oblík je národní přírodní rezervací, zároveň je řazen také do i do soustavy Natura 2000 jako evropsky významná lokalita určená k ochraně stepních společenstev.