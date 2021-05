OBRAZEM: Zavzpomínejte si, jak se plesalo v Knovízi

Období plesové sezóny je už dávno za námi. Poslední plesy se uskutečnily již před více než rokem, protože letos pandemická situace jejich konání neumožnila. Přesto ještě, než se pomalu začnete chystat na letní radovánky, si můžete zavzpomínat a naladit se do plesové atmosféry. Díky naší fotogalerii se můžete na okamžik podívat do minulosti, a to na 2. a 3. obecní ples v Knovízi. Plesů se vždy účastnilo kolem osmi desítek lidí, kteří si vždy užili pořádnou porci zábavy.